日産自動車は３日、サッカーＪ１の横浜ＦＭを運営する横浜マリノス（横浜市）の株式売却検討に関し「筆頭株主であり続ける」との声明を発表した。約７５％のマリノス株式を持ち、運営権の売却を検討しているとの９月２９日付のスポーツ報知の報道後、初めての対応で「マリノスは日産の伝統と価値観、地元を大切にする姿勢の象徴であり、私たちは今後もチームの目標達成や将来の発展を支援し続けます」などと記した。１９７２年