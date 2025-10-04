歌手の近藤真彦（６１）が３日、北海道・小樽市民会館で全国ツアー（１６都市）の小樽公演を行った。昭和の大スター・石原裕次郎さん（１９８７年死去、享年５２）が３〜９歳の少年期を過ごした地で、初のコンサート。「スニーカーぶる〜す」「ギンギラギンにさりげなく」などを熱唱した。デビュー４５年を迎える近藤が、小樽に昭和の風を吹かせた。「爆音雷舞（らいぶ）集会」と銘打ったツアーで、白と黒のチェック柄ジャケッ