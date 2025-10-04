ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が３日、埼玉・大宮ソニックシティ大ホールで新作オペラ「平家物語−平清盛−」（４日から全４公演）のゲネプロに登壇した。今作では平清盛の波乱の生涯と周囲を取り巻く女性たちの人間模様を、ダイナミックな殺陣（たて）やパフォーマンスで表現。日本を代表する制作陣やオペラ歌手など、各ジャンルの名手たちが集結した。琵琶法師役を務める八木は「稽古を重ね