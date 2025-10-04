東京都が公式アプリを通じて実施したアンケートで、記録的猛暑となった今夏、男性の44％が日傘を利用し、このうち44％が今年から使い始めたと回答した。女性の利用率91％には及ばないが、都は猛暑がきっかけとみている。男性は20代以下と30代で50％超が日傘を利用。最も少なかった50代でも39％を占めた。使い始めた時期を尋ねると、今年が44％と最多で、1年前が23％、2年前が13％だった。どこかに「女性が使うもの」との意識