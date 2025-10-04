東京・永田町の自民党本部＝3日自民党は4日午後、総裁選の投開票を行い、石破茂首相の後継となる第29代総裁を選出する。5候補のうち小泉進次郎農相（44）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）が先行し、林芳正官房長官（64）が追い上げる構図となった。1回目投票で誰も過半数を獲得できず、上位2人の決選投票となる公算が大きい情勢だ。林氏が決選投票に進むかどうかは、40人以上いる態度未定の国会議員の動向が焦点となる。