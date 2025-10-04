10月3日夕方、静岡市葵区でTシャツ2着を万引きした疑いで、警察は17歳の女2人を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、ともに富士市に住む17歳の女2人（1人は高校生、もう一人は自称・高校生）です。 2人は10月3日午後4時ごろ、静岡市葵区の繁華街にある商業施設の衣料品店で、Tシャツ2着、販売価格で合計約1万7000円を万引きした疑いが持たれています。 2人は友人で、同じ柄の色違いのTシャツを万引きした後、施設から出