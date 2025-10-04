ＮＹ各市場３時台ダウ平均は３００ドル高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式3日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均46820.49（+300.77+0.65%） ナスダック22749.20（-94.85-0.42%） CME日経平均先物46015（大証終比：+75+0.16%） 欧州株式3日終値 英FT100 9491.25（+63.52+0.67%） 独DAX 24378.80（-43.76-0.18%） 仏CAC40 8081.54（+24.91+0.31%） 米国債利回り