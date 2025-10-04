ドル円は147円50銭台、ロンドン朝以来のドル高圏=ＮＹ為替 米ISM非製造業景気指数で147.10前後まで下げたドル円は147円00銭手前の買いを確認したこともあり、その後はしっかりした動き。ロンドン朝以来の147円50銭台を回復。 USDJPY 147.52