ヘグセス国防長官＝3月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は3日、X（旧ツイッター）で、米軍が同日朝にベネズエラ沖の公海で違法薬物を積んで米国に向かっていたとする船を攻撃したと発表した。「麻薬テロリストの男4人が死亡した」と主張した。米軍が「麻薬運搬船」を攻撃する動画を公表したのは9月以来4回目。トランプ政権はベネズエラの反米マドゥロ政権が麻薬の密輸に関与しているとして攻撃を続けて