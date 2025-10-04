桜美林高校の文化祭で、在校生へのアンケート結果を紹介する伊藤孝久さん＝9月、東京都町田市東京都八王子市で1995年7月に発生したスーパー3人射殺事件で、亡くなった高校2年矢吹恵さん＝当時（17）＝の友人らが母校の文化祭で事件を伝えるパネル展を開いている。未解決のまま30年を迎えた今年は、事件にまつわる在校生の意識調査も実施。活動を続けてきた元教諭は「今の生徒の考えを知りながら、命の尊さを伝え続けたい」と話す