この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第41話をごらんください。 常連客から、問句さんにジロジロ見られることが不快であること、店に来るのも嫌になってしまうと言われたつるかめラーメンの店長。数日後に訪れ