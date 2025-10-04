神戸市北区の路上で2010年、堤将太さん（当時16歳・高校2年）が殺害された事件は4日、発生から15年を迎えた。亡くなる約2か月前、夏休みに訪れたユニバーサルスタジオジャパンでの堤将太さん〈2010年8月〉将太さんの父親・敏（さとし）さんがラジオ関西の取材に応じ、「被告の男からはいまだに謝罪の言葉はない。どうしてこの事件と向き合おうとしないのか」と怒りをあらわにした。「いまだに被告の男から謝罪もない。民事裁判