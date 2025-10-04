フィリーズのロブ・トンプソン監督（６２）が３日（日本時間４日）、地区シリーズ第１戦の本拠地・ドジャース戦を翌日に控えて会見に出席した。トンプソン監督はワイルドカードシリーズ第２戦のレッズ戦で４点リードの９回に登板して２三振を奪うなど３者凡退で抑えた佐々木朗希投手（２３）について「彼はパワーがあって速球とスプリットがある。短いイニングを投げるリリーバーとしては大きな武器がある」と警戒心を強めてい