AI＝人工知能で生成された架空の俳優が、映画の本場ハリウッドで波紋を呼んでいます。AI俳優「仲良くなりましょう！」こちらに向かって微笑みかける女性。イギリスのAI映像制作会社がAIで生成した俳優「ティリー・ノーウッド」です。今年5月にはSNSが開設されていましたが、先月末に制作会社のCEOが「ハリウッドの複数のタレント事務所が関心を示している」とメディアに話したことが報じられると、映画の本場ハリウッドで反発の声