この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、こうめ(@umekochanyo)さんの投稿したお写真です。「ペットは飼い主に似る」とはよく言われるものですよね。投稿者は「飼い主に似るって本当よね…」と、お湯はりを見つめる妻と愛犬の小梅ちゃんの写真を投稿。まるで人間のような愛犬の後ろ姿が「かわいい！」と注目を集めました。 どれどれ…と、お湯はりを見つめる愛犬