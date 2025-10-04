ダルビッシュ有 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞ サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）は2日（日本時間3日）、敵地リグリー・フィールドで行われたシカゴ・カブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発登板。 しかし、わずか21球でマウンドを降りるまさかの結果となった。