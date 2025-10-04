ＮＹ各市場２時台ダウ平均は４７５ドル高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式3日（NY時間13:17）（日本時間02:17） ダウ平均46995.67（+475.95+1.02%） ナスダック22839.48（-4.57-0.02%） CME日経平均先物46140（大証終比：+200+0.43%） 欧州株式3日終値 英FT100 9491.25（+63.52+0.67%） 独DAX 24378.80（-43.76-0.18%） 仏CAC40 8081.54（+24.91+0.31%） 米国債利回り