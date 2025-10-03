【ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage】 東京：Kanadevia Hall 10月3日～10月13日 大阪 ：SkyシアターMBS 10月18日～10月26日 岐阜 ：土岐市文化プラザ サンホール 10月31日～11月2日 東京凱旋 ：Kanadevia Hall 11月7日～11月16日 チケット料金 S席：9,500円/A席：7,500円（全席指定）