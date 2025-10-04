欧州リーグ1次リーグ第2戦が2日に行われ、FW上田綺世とDF渡辺剛がフル出場したフェイエノールトは本拠でアストンビラに0―2で敗れ2連敗となった。FW前田大然が後半32分までプレーしたセルティックはブラガに0―2で敗戦。MF伊東純也が後半20分までプレーしたゲンクはホームでフェレンツバロシュに0―1で負け、MF北野颯太が後半13分から出場したザルツブルクはリヨンに0―2で敗れた。