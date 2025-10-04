東京都の小池都知事はお台場に2026年3月完成予定の世界最大級の噴水について3日から名称を募集すると発表しました。お台場で整備が進められているのは、高さ150メートルの噴水とソメイヨシノをモチーフとした横幅250メートルの噴水を組み合わせた世界最大級の噴水で来年3月に完成する予定です。都は、きょうから11月4日まで噴水の名称をインターネットから募集して、その後、地元の小中学校による人気投票も実施します。小池都知事