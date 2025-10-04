◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス３―１パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が、パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）を攻略し、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）突破に導いた。本拠で行われた２日（日本時間３日）のＷＣＳ第３戦に「５番・右翼」で出場。２回にダルビッシュから左翼線二塁打を放ち、決勝点につなげた。４日（同５日）からナ・リーグ