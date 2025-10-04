◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦カブス3―1パドレス（2025年10月2日シカゴ）カブスは2日（日本時間3日）、ナ・リーグのワイルドカードシリーズ（WCS＝3回戦制）でパドレスを3―1で下し、2勝1敗で8年ぶりの地区シリーズ進出を決めた。鈴木誠也外野手（31）が2回、ダルビッシュ有投手（39）から左翼線二塁打でチャンスを広げて先制につなげ、快勝に貢献した。4日（同5日）からの地区シリーズ（5回戦制）は、同じ