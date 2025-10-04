◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦タイガース6―3ガーディアンズ（2025年10月2日クリーブランド）タイガースが同地区のライバル・ガーディアンズとの戦いに決着をつけた。メジャー2年目捕手のディングラーが6回2死で決勝ソロを放ち「ダメージを与えることができた」。敵地クリーブランドでタ軍の選手ほぼ全員がブーイングを浴びたが、ディングラーは地元出身。A・J・ヒンチ監督は「彼はブーイングを浴びなか