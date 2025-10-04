◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦パドレス1―3カブス（2025年10月2日シカゴ）わずか21球。パドレス・ダルビッシュは2回無死満塁でクローアームストロングに先制の中前適時打を許した場面でマウンドを降りた。敵地の大歓声が痛い。故障から懸命にはい上がった39歳は「本当にいっぱいいっぱいだった。全てを出し切った。とにかく疲れた。体も、精神的にも」。そして「凄く悔しい。凄くいいチームだったし、ここで