◇ア・リーグワイルドカードシリーズ第3戦ヤンキース 4―0レッドソックス（2025年10月2日ニューヨーク）今年7月にメジャーデビューしたヤンキースの24歳の新人シュリトラーが、歴史的快投でチームを地区シリーズ進出に導いた。1メートル98の長身右腕。2、4回に吉田に安打を許すも、100マイル（約161キロ）超の直球、シンカーなどを駆使して8回を5安打無失点で12三振を奪った。PSで8回以上を投げて無失点、12奪三振以