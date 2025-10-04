パドレス・松井はプレーオフで登板機会のないままメジャー2年目を終え「苦しい時間が凄く長く続いた」と振り返った。前半戦で39試合に登板も球宴後は22試合で、シーズン終盤の9月以降は7試合のみ。ワイルドカードシリーズではロースター入りできなかった。2季連続で60試合以上に登板も「目指しているのはそこではない」。5年契約の3年目となる来季は勝ちパターンなど重要な局面を任される投手を目指す。