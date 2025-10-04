ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）が首位打者を確実にした。３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で、プロ１５年目にして自身初の規定打席に到達。３打数２安打で打率３割４厘とし、リーグ唯一の「３割打者」の可能性が高くなった。ここまで柳町達外野手（２８）とし烈な首位打者争いを演じてきた。そのライバルは、この日５打数１安打で打率２割９分２厘。大差がついたことで事実上、勝負が決した形となった。試合後、