このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ万円支払わせた妻の話』第6話をごらんください。 主人公・リナさんの夫が不倫していることが発覚します。しかも、不倫相手は2人もいる様子…。リナさんはこらえきれず、友人へ全てを打ち明けました。すると、友人からのアドバイスにハッとさせられ…。 ©