自民党の総裁選挙は4日、投開票が行われます。5人が立候補していますが1回目の投票で、過半数を獲得する候補は出ず、小泉氏、高市氏、林氏の中の2人による決選投票となるのが確実な情勢です。自民党総裁選に立候補したのは、小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農水相の5人です。総裁選は国会議員票295票と、党員票295票をめぐって争われます。日本テレビが行った