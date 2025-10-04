10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、DJIがアクションカメラや360度カメラ、スマホ用ジンバル、ワイヤレスマイク、ポータブル電源などを特価で販売している。特に、1/1.1インチの大型センサーを搭載して画質を引き上げた最新の360度カメラ「Osmo 360」が20％オフで、小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」が23%オフで購入できるのが目玉。セール期間は10月10日23時59分まで。1/1.1イ