10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、ウエスタンデジタルがハードディスクなどのストレージ製品を特価で販売中。近ごろ人気が高まるNASキットに向く高信頼ハードディスクのWD Redシリーズなどがセール特価で購入できる。セール期間は10月10日23時59分まで。NASキットに向く高信頼ハードディスクのWD Redシリーズなどがセール特価で安いセール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用