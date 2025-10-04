プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カジキのグリーンソース」 「プチトマトのブルスケッタ」 「サツマイモのオレンジジュース煮」 の全3品。 おしゃれなのに簡単にサッと出来上がる平日におすすめな洋食の献立です。【主菜】カジキのグリーンソース グリーンのソースで見た目が爽やかに。鶏肉などでアレンジしても美味しいです。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：213Kcal