ＮＹ各市場１時台ダウ平均は４７０ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式3日（NY時間12:00）（日本時間01:00） ダウ平均46989.96（+470.24+1.01%） ナスダック22911.73（+67.68+0.30%） CME日経平均先物46255（大証終比：+315+0.68%） 欧州株式3日GMT16:00 英FT100 9491.25（+63.52+0.67%） 独DAX 24378.80（-43.76-0.18%） 仏CAC40 8081.54（+24.91+0.31%） 米国債利回