【「なかよし」11月号」 10月3日発売 価格：660円 【拡大画像へ】 講談社はマンガ雑誌「なかよし」11月号を10月3日に発売した。価格は660円。 今号の表紙と巻頭カラーは「どうせ、恋してしまうんだ。」。ふろくには同作の「パタパタ3面メモ」がついてくる。 巻頭カラー パタパタ3面メモ マンガは新連載として「初恋はキミがいい！」が登場。そのほか