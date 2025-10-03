長崎市に今年7月、家族4人で開いたカフェ。 県内産の旬の食材を使った彩り豊かな料理を提供します。 ホテルの元料理長の父が作るのは、県産食材をふんだんに使った料理です。 旬のかぼちゃを使った冷製スープや、紫キャベツなどのカラフルな野菜が目を惹きます。 長崎市琴海戸根町に、今年7月オープンした「ekarumakaN (エカルマカン)」。 （オーナー 中村 春陽さん） 「名前を