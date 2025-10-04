6人が乗った軽乗用車が横転し、5人が死亡した事故。定員オーバーで走行していたとみられています。三重県名張市の国道で、6人が乗った軽乗用車が横転した事故。乗っていたのは市内に住む10代から20代の男女で、女子高校生を含む女性3人と男性2人が死亡、男子高校生1人が大けがをしました。車はカーブした所に立っている電柱に衝突したとみられています。事故車両は定員を2人オーバーして走行していたとみられ、警察が原因を調べて