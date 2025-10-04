投資経験者の約8割が「なんとなく始めた」と回答。投資への悩みも浮き彫りになりました。10月4日の「証券投資の日」を前に、投資家や金融教育に携わる専門家を招いて開催した「冬のボーナスの使い方セミナー」。正しい知識を身に付け、冬のボーナスを資産形成のチャンスに変えてもらおうと、不動産投資事業などを展開する企業が開きました。会場では、投資経験者に交じり、初心者や未経験という若い世代が多く参加。ABCash Technol