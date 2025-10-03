これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第47話をごらんください。 小学校で友だちに水筒をぶつけてケガをさせてしまった息子。もっつんさん