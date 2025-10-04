アメリカのトランプ大統領は、アメリカが提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラム組織ハマスに対し、日本時間の6日午前7時までに合意するよう要求しました。トランプ大統領は3日、自身のSNSでイスラム組織ハマスに対し、日本時間の6日午前7時までに和平計画に合意するよう要求しました。トランプ氏は「各国が署名済みだ！この最後のチャンスとなる合意が成立しなければ、かつて誰も見たことのない地獄がハマスに降