コレステロールや中性脂肪が気になる人にとって、実は大事なのが「朝ごはん」。1日のスタートをどう切るかで、その後の体調に大きな影響があります。今回は、理想的な朝ごはんを和食・洋食の両面からご紹介。毎日の食事のヒントにしてください。朝ごはんは〈和食〉がおすすめ！コレステロールや中性脂肪の値を改善するためには、 朝食にも注意し、脂質やカロリーを上手に抑えることが大切です。1日の食事量の割合は、 朝食3：昼食3