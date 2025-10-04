ＮＹ各市場０時台ダウ平均は３７２ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式3日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均46892.23（+372.51+0.80%） ナスダック22883.13（+39.08+0.17%） CME日経平均先物46260（大証終比：+320+0.69%） 欧州株式3日GMT15:04 英FT100 9487.62（+59.89+0.64%） 独DAX 24371.69（-50.87-0.21%） 仏CAC40 8073.06（+16.43+0.20%） 米国債利回