【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳへの投稿で、パレスチナ自治区ガザに関して米国が提案している即時停戦を含む和平計画について、イスラム主義組織ハマスに米東部時間５日午後６時（日本時間６日午前７時）までの受け入れを求めた。トランプ氏は９月３０日にハマスに「３、４日」の猶予を与える考えを示していたが、明確な期限を設けるのは初めて。トランプ氏はこの期限が「ラストチャンスだ