日産自動車が、サッカーJ1「横浜F・マリノス」の筆頭株主であり続けることを発表しました。横浜F・マリノスは日産自動車サッカー部が前身で、日産は株式の74.58％を保有しています。一方で、長期的な戦略の一環として「株主構成の強化について積極的に検討する」と一部株式の売却も示唆しています。