三井住友カードが「Vポイント」の運営会社を買収することを発表しました。三井住友カードは、「Vポイント」を運営しているCCCMKホールディングスを、2026年3月に買収して子会社化し、社名を変えることを発表しました。現在2つあるアプリを一つに統合するなど、会員数約1億6000万人のVポイントの利便性を高めることで、顧客獲得につなげる狙いです。2024年にみずほ銀行は楽天カードと提携し、三菱UFJ銀行も2025年から新サービス「エ