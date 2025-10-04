３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、前日の終値から４００ドル超上昇し、史上初めて４万７０００ドルを突破した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ継続への期待から上昇基調が続いている。１日から米政府機関の一部閉鎖が始まり、３日に予定されていた米雇用統計の発表は延期になった。それでもＦＲＢが１０月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げに踏み切るとの観測から株が買われ