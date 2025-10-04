富士通とエヌビディアが、AI（人工知能）向け半導体の共同開発などで提携することを発表しました。エヌビディアジェンスン・フアンCEO：我々は新たな産業の時代に突入している。次なる産業革命だ。電気やインターネットと同じように、AIは不可欠な基盤のインフラということになる。今回の提携ではAI向けの半導体のほか、富士通とエヌビディアの技術を組み合わせて、AIが自律的に業務を行うAIエージェントも共同開発します。さら