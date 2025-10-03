¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Ã»´ü·èÀï¤Î¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£·ª¸¶ÎÍÌð¤¬8¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó1»à¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹º´Æ£°ìËá¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë±Ë¤®¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤·¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤³¤Î1ËÜ¤¬¥Á¡¼¥àÄÌ»»9500ËÜÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¡£µð¿Í¡¢À¾Éð¤ËÂ³¤­3µåÃÄÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£