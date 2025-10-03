4日にクラブ創設30周年の記念OB戦を行うJ1アビスパ福岡は3日、福岡市内のホテルで前夜祭を行い、多数のクラブOBとファン・サポーターが参加した。前身の「藤枝ブルックス」オーナーで、静岡・藤枝市を拠点とするセキュリティー総合サービス会社「中央防犯」の富澤静雄会長（85）らも出席し、和やかな雰囲気でステージイベントや交流を楽しんだ。前夜祭であいさつする「中央防犯」の富澤静雄会長開始に先立ち、OBを代表して福