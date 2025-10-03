◆ソフトバンク10―2オリックス（3日、みずほペイペイドーム）本拠地最終戦後のセレモニー。小久保監督が育成出身初の首位打者が確実となったベテランを祝福した。「今日まで争った牧原大成と柳町達。今日で勝負あったと思います。牧原おめでとう」。本拠地のファンからも万雷の拍手が起きた。3打数2安打でレギュラーシーズンの規定打席に初めて到達し、打率も3割4厘に上げた。5打数1安打だった2位柳町との差も広がり「最後