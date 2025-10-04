パラ陸上の世界選手権の男子400メートル（視覚障害T13）で銀メダルを獲得した福永凌太＝3日（ゲッティ＝共同）パラ陸上の世界選手権は3日、ニューデリーで行われ、男子400メートル（視覚障害T13）決勝で福永凌太（日体大大学院）が49秒03で銀メダルを獲得した。（共同）